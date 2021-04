Deze golfkampioen roert Japan tot tranen

Wie is Hideki Matsuyama?Golfer Hideki Matsuyama won gisteren verrassend de Masters. De 29-jarige Japanner stond op de 25ste plaats van de wereldranglijst en had al meer dan drie jaar geen toernooi meer gewonnen. Je kon, voor het toernooi begon, 41 keer je inzet terugverdienen door op Matsuyama te wedden. Wie is deze onverwachte kampioen?

Op vierjarige leeftijd begon Matsuyama met golfen, nadat zijn vader hem hiertoe had aangezet. Al snel werd dit meer dan een hobby. Op zijn dertiende verkaste hij naar een nieuwe middelbare school, die meer geschikt was om zijn golfspel te verbeteren. Toen hij klaar was met school, ging hij studeren en bleef hij zijn golfkwaliteiten ontwikkelen.

Hij won in 2010 en 2011 het Aziatisch amateurkampioenschap en dwong, als eerste Japanse amateur ooit, een startbewijs af voor de Masters in 2011. Hij was dat jaar de enige amateur die de cut haalde en won de Silver Cup. Dit is de prijs voor de best presterende amateur in Augusta. In 2012 werd hij de mondiale nummer één op de World Amateur Golf Ranking om een jaar later professioneel golfer te worden.

In zijn eerste vier jaar als prof, won hij vijf kleine PGA-toernooien. Na 2017 bleven de successen uit, totdat hij dit weekend uit het niets de Masters won. Een opvallend moment tijdens het toernooi kwam zaterdag. Het begon te regenen en het spel werd ruim een uur stilgelegd. Vrijwel alle golfers gingen naar het clubhuis om daar te wachten op beter weer. Matsuyama koos ervoor om in zijn auto te gaan zitten. Hij overbrugde de regenpauze met het spelen van spelletjes op zijn mobiele telefoon en schoot vervolgens uit de startblokken. Hij sloeg vier birdies en een eagle op de laatste acht holes en legde hiermee de basis voor zijn overwinning.

Volledig scherm Hideki Matsuyama heeft het groene jasje ontvangen uit de handen van Dustin Johnson. © EPA

Matsuyama toonde dit toernooi aan dat het mentaal wel goed zit bij hem. Waar steeds meer golfers hun frustraties toonden na afzwaaiers en tegen zichzelf begonnen te praten, bleef Matsuyama stoïcijns. Zelfs een gebalde vuist na een geslaagde putt was niet te bespeuren. Op de 18de hole waren de commentatoren van de Japanse televisie inmiddels al in tranen, maar Matsuyama bleef kalm. Pas toen hij door de erehaag naar het clubhuis liep, was er enige emotie in de ogen van de Japanner te zien.

Dienstplicht

Matsuyama is de eerste Japanner en pas de tweede Aziaat die een major wint bij de mannen. Bij de vrouwen is dat wel anders. Daar doen deelneemsters uit Aziatische landen het al jaren uitstekend. Kenners denken dat het achterblijven van de mannen wordt veroorzaakt door de dienstplicht. Veel jonge mannen uit Aziatische landen moeten die koste wat het kost doorlopen. Hierdoor missen mannelijke golfers een aantal cruciale jaren in hun ontwikkeling.

Dankzij de winst van Matsuyama zal golf bij de Olympische Spelen van Tokio extra in de belangstelling staan. Golf maakte in Rio 2016 zijn rentree, na meer dan 100 jaar afwezigheid. Dit besluit van het IOC lijkt nu goed uit te pakken. Matsuyama gaf aan graag een pionier te willen zijn voor het Japanse golf, dat met hem nu een uithangbord heeft voor de komende jaren en de Spelen.

Volledig scherm Hideki Matsuyama. © AFP

In Japan is er met groot enthousiasme gereageerd op zijn prestatie. Zelfs premier Yoshihide Suga kwam met een reactie: ,,Ik denk dat het mensen in heel Japan heeft bemoedigd en enthousiast heeft gemaakt in een tijd dat de coronapandemie voortsleept. Het is een geweldige prestatie.”

Het is voor Matsuyama te hopen dat hij niet te veel in de voetsporen van zijn voorgangers treedt. Er lijkt namelijk een vloek te rusten op het verdedigen van het groene jasje. Zo zagen we Tiger Woods vorig jaar drie ballen in het water slaan op één hole. Een zevenvoudige bogey was het gevolg en zijn kansen op een nieuwe titel waren verkeken. De afgelopen vijf jaar eindigde geen enkele titelhouder in de top 35 en drie van hen haalden niet eens de cut. Ook dit jaar was dit het geval. Dustin Johnson, De nummer één op de PGA-Ranking, kende een dramatisch toernooi en kon na twee dagen naar huis.

Volledig scherm Hideki Matsuyama. © AFP