Deze drie Amerikaanse sportdocu’s mag u niet missen

Sporters die op de apenrots belanden en er dan snoeihard afdonderen vanwege een schandaal, er zijn voorbeelden genoeg. Tiger Woods, Lance Armstrong, Tonya Harding; het zijn namen die iedereen wel kent. Ook vanwege hun sportieve prestaties. Maar Michael Vick? Waarschijnlijk niet. Terwijl hij misschien wel een van de beste NFL-spelers van deze eeuw is. Zelfs belangrijker is geweest voor het American football dan legende Tom Brady. Waarom? Vick wordt in 2001 als eerste gekozen in de draft en het bijzondere is juist dat tot dat moment nooit eerder een Afro-Amerikaanse quarterback daarin is geslaagd. Die positie is historisch gezien vrijwel toebedeeld aan blanke spelverdelers. Maar Vick is een ‘freak of nature’. Hij kan de bal snoeihard en accuraat gooien én is tevens niet te stoppen als hij het op een rennen zet. Hij is de schrik van elke verdediging. Zijn spel ontketent een revolutie in het American football en baant de weg voor de vele zwarte quarterbacks die nu in de NFL actief zijn.



Vick maakt zijn belofte in eerste instantie meer dan waar als speler van de Atlanta Falcons, wordt ook een cultureel icoon buiten het veld. Vooral in het overwegend zwarte Atlanta reikt zijn faam tot grote hoogte. Hij acht zichzelf onschendbaar, maar in 2007 stort zijn wereld in nadat hij wordt veroordeeld wegens betrokkenheid bij hondengevechten. De hele aanloop hiernaartoe wordt in de docu in detail uitgewerkt. Ja, het is bijna vier uur televisie opgesplitst in twee delen, maar het is de lange zit meer dan waard. Geen moment wordt het saai. Vicks afkomst blijkt uiteindelijk zijn ondergang. Hij moet twee jaar de bak in, maar blijft een held voor veel zwarten die de straf te zwaar vinden. Vick zelf niet. Hij heeft zijn lesje geleerd, maakt tot afgrijzen van een deel van de bevolking nog een glorieuze comeback in de NFL en is nu een prominente voorvechter tegen dierenleed. Only in America, is het gevoel als de credits eenmaal rollen.