Deze atletes kunnen voorkomen dat Sifan Hassan vanavond geschiedenis schrijft

Kromowidjo­jo beslist na WK over toekomst: ‘Gaat vooral om het gevoel’

Ranomi Kromowidjojo neemt pas na de WK kortebaan van eind volgende maand in Abu Dhabi een beslissing over haar toekomst. De 31-jarige Groningse wil tijdens de feestdagen nadenken over de vraag of ze doorgaat tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs of dat ze net als Femke Heemskerk stopt.

13 november