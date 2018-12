Derde goud voor Kromowidjojo, zilver voor Heemskerk op 50vrij

,,Het was er een op karakter. Iedereen is moe op zo’n slotdag, maar dit is waarvoor ik train. Ik heb er een mooie tijd uitgeknald’', vertelde Kromowidjojo bij de NOS. Eerder in de week had ze al het goud gepakt op de 100 vrij en de 50 vlinder. Ze was al drie keer eerder wereldkampioene op het sprintnummer: in 2010, 2014 en 2016. In totaal kwam de 28-jarige drievoudig olympisch kampioene in China uit op acht medailles. Bij vier estafette-onderdelen pakte ze zilver: op zondag op de 4x50 vrij, eerder op de 4x100 vrij en bij de gemengde teams op de 4x50 vrij en de 4x50 wissel. Met de vrouwen veroverde ‘Kromo’ ook nog brons op de 4x50 wissel. Haar tijd van 23,19 betekende een kampioenschapsrecord. Dat stond sinds 2008 op naam van Marleen Veldhuis met 23,25. Kromowidjojo, wereldrecordhoudster met 22,93, was dit jaar niet eerder zo snel geweest.