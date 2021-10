Denk om het afstapje! Honkballer Yankees maakt doodsmak na vangbal

videoMet een walk-off single sloeg Aron Judge zondag het beslissende punt binnen voor de New York Yankees, maar de 1-0 zege op Tampa Bay Rays was net zo goed te danken aan Gio Urshela, die met gevaar voor eigen leven een bal ving. Wonder boven wonder bleef de korte stop ongedeerd en is hij er dinsdagnacht bij als zijn ploeg het in een alles-of-niets-wedstrijd opneemt tegen eeuwige rivaal Boston Red Sox.

Urshela liet de meer dan 40.000 toeschouwers in het Yankee Stadium flink schrikken toen hij in de zesde inning als een dolle achter een foutslag van Austin Meadows aan ging en keihard in de vijandelijke dug-out donderde. Tot grote opluchting van alles en iedereen in New York kreeg de Colombiaan niet alleen de bal te pakken, maar kwam hij na enkele minuten ook weer ongedeerd het veld op.

Urshela speelde zelfs nog even verder voor hij zich in de achtste inning alsnog liet vervangen. Met een gekneusde heup kwam hij er nog genadig vanaf. ,,Ik voel me goed‘’, sprak hij. ,,Godzijdank heb ik mijn hoofd niet gestoten.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In een wedstrijd waarin elke nul ertoe deed, was de actie van Urshela cruciaal te noemen. Op de 162ste en laatste speeldag van het Amerikaanse honkbalseizoen streden nog vier ploegen in de American League om twee tickets voor de play-offs. De Yankees, Red Sox, Blue Jays en Mariners hadden zelfs op gelijke hoogte kunnen eindigen. Maar laatstgenoemde twee clubs kwam uiteindelijk net één overwinning tekort.

Volledig scherm Urshela kan niet meer remmen en valt voorover naar beneden. © AFP

De Yankees spelen nu komende dinsdagnacht in de zogenoemde wild-card game tegen de Red Sox van Oranje-international Xander Bogaerts. Het is voor het eerst sinds 1978 dat de beide aartsrivalen elkaar treffen in een alles-of-niets duel. De winnaar van de wedstrijd in Boston vervolgt de play-offs met een best-of-five serie tegen divisiekampioen Rays.

In de National Leugue gaat de wildcard game woensdagnacht tussen Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals. Ondanks maar liefst 106 overwinningen in het reguliere seizoen moest de ploeg van pitcher Kenley Jansen de divisietitel laten aan de San Francisco Giants, dat één potje meer won.

Volledig scherm Feest bij de Giants na het behalen van het kampioenschap in de NL West. © AFP