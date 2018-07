Deelname BMX'ster Van Benthem aan EK onzeker

De Bever is optimistisch over de wedstrijden die op 10 en 11 augustus worden gehouden. Bij de mannen heerste Niek Kimmann in de wereldbeker, maar ging het op het WK mis. ,,We reizen met veel vertrouwen af naar Glasgow. Zowel bij de mannen als de vrouwen draaien we een goed seizoen. Kimmann won al wereldbekers dit seizoen. Judy Baauw, die op de WK in Bakoe het brons pakte, gaat zich zeker mengen in de strijd om de medailles'', aldus De Bever. Wereldkampioene Laura Smulders neemt ook deel, maar zij rijdt daar namens sponsorploeg TVE Sport-Oegema.



De nationale ploeg bestaat uit: Dave van der Burg, Niek Kimmann, Niels Bensink, Jay Schippers, Justin Kimmann, Kevin van de Groenendaal, Merle van Benthem, Judy Baauw en Ruby Huisman.