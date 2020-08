De Waard verrast op 100 rug in Hengelo

Maaike de Waard heeft op de tweede dag van de Hengelo Long Course Challenge de 100 meter rugslag gewonnen in een dik persoonlijk record van 1.00,02. Ze versloeg Nederlands recordhoudster Kira Toussaint, die als tweede aantikte in 1.00.49.

De Waard was er heel blij mee. “Ik had niet verwacht dat ik deze stap nu al zou maken, maar ik ben er heel trots op. Een tijd zo rond mijn persoonlijk record (1.00,55) had ik meer reëel gevonden. Dit had ik niet zien aankomen”, zei ze na afloop.

Luc Kroon was de snelste op de 200 vrije slag (1.49,06). Hij bleef Maarten Brzoskowski (1.49,68) voor. Ferry Weertman (1.50,36) tikte als derde Nederlander aan in de finale, maar de olympisch kampioen open waterzwemmen moest in de uitslag de Belg Alexandre Marcourt (1.50,27) voor zich dulden.

Ranomi Kromowidjojo maakte een ‘uitstapje’ naar de de 100 vlinderslag. Ze finishte als tweede (59,41) achter de Belgische Roos Vanotterdijk, die nipt sneller was (59,30). Arno Kamminga was heer en meester op de 200 meter schoolslag; hij won in 2.08,73.

De Long Course Challenge in het Twentebad is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden vanwege het coronavirus het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Door het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top aanwezig in Hengelo. De Long Course Challenge duurt tot en met vrijdag.