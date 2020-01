De vriendschap van Breeuwsma en Knegt: genoeg aan een knikje

Door Lisette van der Geest



Een knikje, soms slechts een blik, is voor Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt genoeg. ,,Dan weet hij: hij gaat me erlangs duwen”, zegt Breeuwsma. In 2011 won de Nederlandse aflossingsploeg voor het eerst goud op de EK, destijds waren Breeuwsma en Knegt er al bij. Nu is Breeuwsma alleen. Een rentree dit weekeinde in Debrecen, ruim een jaar nadat hij ernstige brandwonden opliep, komt te vroeg voor Knegt. Maar hij komt er wel, hoopt Breeuwsma: ,,Ik denk dat hij onmisbaar is als we een olympische medaille willen halen.”