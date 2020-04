De verjaardag van... John van Lottum: ‘Ik heb Netflix inmiddels wel uit’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: John van Lottum (44), voormalig proftennisser en nu vooral druk met zijn eigen bedrijf DEUX Agency, waarmee hij onder andere Jutta Leerdam vertegenwoordigd. We stellen hem vier vragen.

John, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Dankjewel! Ja eigenlijk heb ik een hele drukke dag met werk. Ik zit midden in een project met Jutta Leerdam, om te kijken wat we allemaal gaan doen. Alle zaken die staan of geregeld moeten worden gaan vooralsnog door, dus eigenlijk ben ik gewoon heel druk. Maar ik ben vanochtend vroeg opgestaan, lekker met mijn hond een stukje wezen hardlopen. Daarna is het gewoon een dag zoals alle anderen en ben ik druk bezig met mijn afspraken. Ik had vanochtend wel een afspraak bij een goeie vriend van mij, bij hem op kantoor. En die had eventjes de rest van onze vrienden uitgenodigd, en zo hebben we op anderhalve meter een kopje koffie gedronken met z’n allen. Dat was wel erg leuk. Normaal gesproken zouden we lekker in de avond een hapje gaan eten in een restaurant met nog een drankje er bij. Maar dat is nu dus een gezellig koffiemoment geworden. Een soort van surprise dus wel.”

Hoe gaat het in deze tijden met je bedrijf DEUX Agency? Worden veel van je opdrachten gecanceld?

,,Ja zeker. Wij hadden veel werkzaamheden rondom de Formule 1, een aantal grote shows. We zouden in Vietnam een heel grote show doen. Die is vooralsnog uitgesteld. Het is gewoon lastig momenteel. Maar, niet lastiger dan voor andere mensen. Ik voel me niet te kort gedaan. Iedereen zit in hetzelfde schuitje, en dat zorgt wel voor een soort van rust op een manier. Ik raak er niet van in paniek. Het is wat het is. Normaal gesproken ben ik daar wat somberder in, als bijvoorbeeld een deal niet doorgaat. Dan kan ik daar best wel teleurgesteld in zijn. Maar, dit is gewoon overmacht. Het doet me een beetje denken aan toen ik vroeger tenniste. Als je goed gespeeld had, je probeerde alles wat er in je zat, en dan verloor je. Dan kon je er toch wat meer vrede mee hebben als dat het een wedstrijd was waaruit meer te halen viel of dat je teveel had laten liggen. Dingen die je zelf in de hand had. Als je hem daarop verloor deed dat toch wat meer pijn. Dat heb ik hiermee ook een beetje.”

Hoe kom je de tijd door zo zonder sport, naast je werkzaamheden voor je bedrijf?

,,Naast mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf heb ik Netflix inmiddels uit. Ik zit te kijken of dat ik sommige series niet voor de tweede keer moet gaan kijken. Ik lees daarnaast veel boeken, ik heb wel de rust om in het weekend lekker in het zonnetje te zitten en een boek te lezen. Ook sport ik nog regelmatig, ik probeer nog wel een beetje naar buiten te gaan. Maar ook lekker rustig op de bank een boek lezen vind ik lekker.”