'De veiligheidssituatie in Pyeongchang is een issue'

Chef de mission Jeroen Bijl van de Nederlandse ploeg voor de Winterspelen in Zuid-Korea heeft de voorspelling van sportdatabureau Gracenote over het aantal medailles voor Oranje voor kennisgeving aangenomen. ,,De veiligheidssituatie in Pyeongchang is een issue.''