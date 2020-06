De strop in de pitbox van Darrell ‘Bubba’ Wallace die toch geen strop was

Jokic besmet met coronavi­rus, Servische media leggen link met Djokovic

24 juni Nikola Jokic heeft positief getest op het coronavirus. De Serviër is een van de zeven sterren uit de NBA die besmet is, melden diverse media in de Verenigde Staten. Jokic is van hen de enige bij naam genoemde speler. Servische media leggen een link met een ontmoeting die de center van Denver Nuggets twee weken geleden had met Novak Djokovic, die inmiddels ook besmet is.