De play-offs in de NBA komen eraan, maar LeBron James moet eerst nog aan de bak in de play-ins

De reguliere competitie in de NBA zit erop na een spannende ontknoping op zondagavond. Komende zaterdag gaan de play-offs van start, maar nog niet alle zestien tickets zijn uitgedeeld. De top zes van de Eastern Conference en de Western Conference is zeker van deelname, maar ook de nummers zeven tot en met tien kunnen de play-offs nog bereiken. Die ploegen spelen de komende dagen het play-in-toernooi, dat sinds 2020 bestaat. De andere tien teams (nummers elf tot en met vijftien) komen dit seizoen niet meer in actie.

Hoe werkt dat play-in-toernooi? De teams die als zevende en achtste eindigden (Miami Heat, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks en Minnesota Timberwolves) hebben genoeg aan één zege om de play-offs te bereiken. De nummers negen en tien moeten tweemaal op rij winnen. Een pittige opdracht dus voor de Toronto Raptors, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans en Oklahoma City Thunder.

Speelschema play-in Eastern Conference: • Match 1: Miami Heat - Atlanta Hawks -> winnaar gaat als 7de reekshoofd door naar play-offs

• Match 2: Toronto Raptors - Chicago Bulls -> winnaar stoot door naar match 3, verliezer uitgeschakeld

• Match 3: verliezer match 1 tegen winnaar match 2 -> winnaar gaat als 8ste reekshoofd door naar play-offs Western Conference: • Match 1: LA Lakers - Minnesota Timberwolves -> winnaar gaat als 7de reekshoofd door naar play-offs

• Match 2: New Orleans Pelicans - OKC Thunder -> winnaar stoot door naar match 3, verliezer uitgeschakeld

• Match 3: verliezer match 1 tegen winnaar match 2 -> winnaar gaat als 8ste reekshoofd door naar play-offs

Na het play-in-toernooi is het tijd voor de play-offs, waarin zestien teams strijden om het kampioenschap. Acht in het Oosten en evenveel in het Westen. Het achtste reekshoofd komt in de eerste ronde tegen de nummer één uit, verder treffen de nummers zeven en twee, zes en drie, en vier en vijf elkaar. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, stoot door naar de volgende ronde.

De Eastern en Western Conference hebben elk apart een kampioen. Die twee teams staan uiteindelijk tegenover elkaar in de NBA Finals in juni. Golden State Warriors werd vorig jaar kampioen, nadat de ploeg van coach Steve Kerr en driepuntskoningen Stephen Curry en Klay Thompson eerder in 2015, 2017 en 2018 al de beste was. Dit seizoen werden de Warriors slechts zesde in de Western Conference, waarmee op de slotdag van de reguliere competitie (van 82 wedstrijden) dus pas het ticket voor de play-offs werd bemachtigd.

LeBron James werd in 2020 kampioen met de LA Lakers, nadat hij eerder al de beste was met Miami Heat (2012, 2013) en ‘zijn’ Cleveland Cavaliers (2016). Om mee te doen aan de play-offs moet James met de Lakers eerst nog afrekenen met de Minnesota Timberwolves. Komende nacht (04.00 uur) is de eerste wedstrijd in Los Angeles.

De Lakers zijn gedeeld recordkampioen met de Boston Celtics, die in 2008 voor het laatst de beste waren. Dit seizoen werden de Celtics tweede in de Eastern Conference, waarmee ze een van de favorieten zijn voor de eindzege dit jaar. De Milwaukee Bucks van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo waren het beste team in de reguliere competitie met 58 zeges in 82 duels.

Speelschema play-offs: Oosten: • Milwaukee Bucks (1) - Miami/Atlanta/Toronto/Chicago (8)

• Cleveland Cavaliers (4) - New York Knicks (5) • Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

• Boston Celtics (2) - Miami Heat/Atlanta Hawks (7) Westen: • Denver Nuggets (1) - LA Lakers/Minnesota/New Orleans/OKC Thunder (8)

• Phoenix Suns (4) - LA Clippers (5) • Sacramento Kings (3) - Golden State Warriors (6)

