De Goede definitief mee naar Hockey World League

Luiten terug in top 100 na topklassering in Spanje

11:11 Joost Luiten is terug in de top 100 van de wereldranglijst. De 31-jarige Zuid-Hollander steeg met stip naar de 82ste plek dankzij een topklassering op de Valderrama Masters in Spanje. Luiten eindigde in Sotogrande net als vorig jaar als tweede, op één slag van de Spaanse winnaar Sergio Garcia. Hij verdiende er ruim 222.000 euro mee.