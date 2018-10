De bittere rivaliteit tussen McGregor en Nurmagomedov

UFC 229Komende nacht (Nederlandse tijd) mogen ze los. In Las Vegas maakt Conor McGregor na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree in de kooi van de UFC, de grootste organisatie onder de noemer Mixed Martial Arts.

The Notorious neemt het op tegen de ongeslagen lichtgewichtkampioen Khabib Nurmagomedov. De twee leven op voet van oorlog sinds de Ier een steekwagen door de ruit van een bus gooide waar Nurmagomedov, gemakshalve Khabib genoemd, in zat.

Aanleiding was de confrontatie in een hotellobby tussen Khabib en Artem Lobov, een trainingspartner van McGregor, in april. Lobov, evenals Khabib afkomstig uit Rusland, had zich in de media laatdunkend uitgelaten over de vechterskwaliteiten van The Eagle.



Khabib en zijn team stapten intimiderend op Lobov af, en de Rus gaf zijn landgenoot zelfs een paar tikken. McGregor sprong twee dagen na de bewuste woordenwisseling op het vliegtuig richting New York met enkele teamgenoten en belaagde de bus op een persmoment van de UFC. Dat de twee kemphanen het uiteindelijk uit zouden vechten in de kooi was slechts een kwestie van tijd.

Niet altijd rivalen

Toch waren de twee niet altijd rivalen. Het duo maakte rond dezelfde tijd zijn debuut in de UFC. McGregor vocht eerst op vedergewicht, de categorie tot 66 kilo, terwijl Khabib op lichtgewicht, tot 70 kilo, vocht. In 2014 wierpen de twee elkaar nog kushandjes en complimentjes toe op Twitter. De Rus raakte dat jaar echter zwaar geblesseerd en stond bijna twee jaar langs de kant, terwijl de ster van McGregor rijzende was. In december 2015 veroverde de Ier de vedergewichttitel door de bijna tien jaar ongeslagen Braziliaan José Aldo in 13 seconden knock-out te slaan.

Enkele maanden daarop stond Khabib weer in de kooi, en zette hij zijn ongeslagen reeks onverstoord verder. Hij solliciteerde openlijk naar een titelgevecht, maar de UFC besloot McGregor het gevecht te gunnen tegen kampioen Eddie Alvarez. Dat was zeer tegen de zin van The Eagle, die vond dat The Notorious het titelgevecht vooral te danken had aan zijn grote mond. McGregor klopte Alvarez en Khabib zat weer in de wachtkamer.

In april besloot de UFC McGregor zijn lichtgewichttitel af te nemen, waarna een nieuw wereldtitelgevecht in het lichtgewicht volgde. Khabib trof Al Iaquinta, bleef simpel op de been en daagde daarn McGregor uit. ,,Stuur me een locatie en we lossen het op. Waar je ook wil, het kan mij niet schelen. Ik zal je een lesje leren'', meldde Khabib, waarna UFC-preses Dana White op 3 augustus het nieuws aankondigde.



UFC 229 van komende nacht wordt het grootste en meest lucratieve UFC-evenement uit de geschiedenis. McGregor zou, ongeacht winst of verlies, 56 miljoen euro aan het gevecht overhouden.

Stijlen

Wat het gevecht zo interessant maakt, is niet enkel de persoonlijke aard van de rivaliteit, maar ook de totaal verschillende vechtstijlen. McGregor staat bekend als iemand die uitmuntend staand kan vechten, met een aan perfectie grenzende precisie in het stoten. De meeste van zijn gevechten won hij dan ook op (technische) knock-out.



De Rus, daarentegen, is vooral sterk op de grond. Hij is meervoudig wereldkampioen Sambo (een Russische vorm van judo, red.) en haalt zijn tegenstanders neer om ze vervolgens op de grond te domineren. Waar McGregor tekort komt op de grond, toont Khabib meermaals tekortkomingen in het staand vechten.

Ongeslagen

In tegenstelling tot McGregor is Khabib nog ongeslagen. Van zijn 26 profpartijen in het MMA verloor hij er geen enkele. Tien daarvan vocht hij in de UFC. Hij liet al meermaals weten McGregor toe te willen takelen in de kooi, en hem te willen ‘vermorzelen’. Met de ongeslagen Rus treft de Ier een tegenstander die hem qua stijl absoluut niet ligt, alhoewel McGregor zelf zegt dat zijn tegenstander ten dode opgeschreven is. ,,Ik ga jou vernietigen, vuile rat'' was de niet mis te verstane boodschap vorige week op de eerste persconferentie ter promotie van het gevecht.

Zenuwen

Die persconferentie was op z'n minst bizar te noemen. Voor McGregor leek het meer een gelegenheid om zijn whiskeymerk te promoten. Hij beledigde Khabib, zijn geloof en zijn familie en dronk meermaals uitdagend van zijn whiskey, goed wetende dat zijn concurrent als moslim niet drinkt. McGregor leek echter een stuk minder zeker van zijn zaak. Het was voor het eerst dat de Ier nerveus leek, stotterde en niet altijd even goed uit zijn woorden leek te komen. Of de Ier daadwerkelijk angst kent of niet, weten we komende nacht.

Ook vannacht tijdens de weging was er weer vuurwerk. McGregor gaf zijn tegenstander een tik op de handen en probeerde hem vervolgens een trap te verkopen. De in groten getale opgekomen beveiliging had de handen vol. Opgezet spel of niet, het publiek genoot van de show. Vannacht houdt er niemand de twee nog uit elkaar zodra de kooi op sloot gaat.

