De balans van Boedapest: Oranje nadert met tiki-taka handbal de Europese top met rasse schreden

Door Herman Nijman



Handbalverbond NHV is in 2017, met het aanstellen van bondscoach Erlingur Richardsson, begonnen aan een traject dat moet eindigen met deelname aan de Olympische Spelen van Los Angeles, in 2028. Daar sta je niet zomaar, er is slechts plaats voor zes of zeven Europese landen. De ervaring met de vrouwen heeft geleerd dat een route naar de top zomaar een jaar of tien kan vergen.