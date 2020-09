Davis schiet LA Lakers met ‘buzzer-beater’ naar tweede zege

,,Het is extra speciaal om zo te winnen in dit shirt", zei Davis over het zwarte Black Mamba-tenue dat de Lakers droegen ter ere van de overleden Kobe Bryant. ,,In dit shirt willen we nooit verliezen. Dat hoort bij dit team. We blijven vechten.”



Davis maakte de laatste 10 punten van de Lakers en kwam uit op een totaal van 31, vijf meer dan James. Bij de Nuggets moest het vooral komen van Nikola Jokic (30 punten) en Jamal Murray (25). Dinsdag nemen de twee finalisten in het westen het voor de derde keer tegen elkaar op in Orlando.