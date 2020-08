Davis in spoor van Bryant: ‘Dit betekent veel voor me’

De Lakers, met een uitblinkende Anthony Davis, versloegen Utah Jazz met 116-108 en zijn daarmee al verzekerd van de eerste plaats in de Western Conference. De laatste keer dat de ploeg de beste was in de westelijke divisie was in 2010, waarna Kobe Bryant de Lakers in de play-offs naar de NBA-titel leidde.

Davis was goed voor 42 punten, 12 rebounds en 4 assists. LeBron James voegde er 22 punten aan toe en deed het matige optreden tegen titelverdediger Raptors vergeten. “Dat we de nummer 1 van het westen zijn betekent heel wat, zeker na zo’n jaar. Maar we zijn nog niet klaar”, zei Davis, die halverwege het duel al op 23 punten stond. Het was de twintigste keer dat hij als Laker de pauze bereikte met 20 punten of meer. De laatste die dat als speler van LA Lakers presteerde was Bryant, die in januari om het leven kwam bij een helikopterongeval.

,,Om met Kobe in één lijstje te staan, betekent veel voor me”, aldus Davis. ,,Ik weet dat hij van boven toekijkt en ons aanmoedigt.”



In een duel tussen toppers in de Eastern Conference won Toronto Raptors met 107-103 van Miami Heat. Bij het Canadese team kwam Fred VanVleet tot een door hem niet eerder gerealiseerd puntentotaal van 36, mede dankzij zeven driepunters uit twaalf pogingen. Toronto blijft tweede achter Milwaukee Bucks.