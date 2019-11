Davis helpt Lakers met 41 punten langs oude club Pelicans

Sportgala: ‘We hebben 69 wereldkam­pi­oe­nen, die kunnen niet allemaal op de lijst’

27 november Rond het Sportgala is altijd weer discussie over de kanshebbers, ook dit jaar weer. Hoe komt een lijst met kandidaten nou tot stand? Voorzitter Bas van de Goor van de vakjury licht toe: ,,Het is onmogelijk om alle factoren tot drie cijfers achter de komma af te wegen.’’