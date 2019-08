Daphne Wils als vierde naar EK-finale op 1-meterplank

OKT in Ahoy Oranje houdt olympische droom in leven na thriller tegen Zuid-Ko­rea

8:17 Na een thriller in vijf sets tegen Zuid-Korea hebben de Nederlandse volleyballers hun olympische ambities ternauwernood levend gehouden. Na een achterstand in twee sets voorkwam een veerkrachtig Oranje op de eerste dag van het OKT in Rotterdam ternauwernood een deceptie: 23-25, 25-27, 25-23, 25-20, 15-12.