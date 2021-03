Dankzij fiets maakt ‘gestopte’ Michel Butter toch jacht op olympische marathonlimiet

InterviewMichel Butter nam in september afscheid van de topsport, na een succesvolle hardloopcarrière van twintig jaar. Mede dankzij mountainbiketochten met de groep rond Laurens Ten Dam keert hij nu terug. Op 11 april hoopt de marathonloper in Hamburg alsnog de olympische limiet te lopen. ,,Ik ben zelf ook verrast.”

Door Pim Bijl



Het was mooi geweest. Zes maanden geleden stopte Michel Butter. Op het NK was hij op de 5000 meter bijna gelapt door de winnaar, het lijf voelde steeds vaker stram. Het heilige vuur om te blijven knokken voor de limiet voor de Olympische Spelen was toch ietwat gedoofd nu hij meer energie in zijn maatschappelijke carrière begon te steken.

Maar hij bleef dagelijks sporten, pakte het fietsen op en sloot steeds vaker aan bij de groep rond Laurens Ten Dam. Hij wilde altijd al mee met die jongens en nu hij zijn loopambities had losgelaten kon het. Tijdens de drie uur durende mountainbikeritten door de duinen, waarbij ook wielrenners Niki Terpstra, Ivar Slik en Ramon Sinkeldam regelmatig aansluiten, werd hij soms uitgelachen. ,,Om de haverklap ging ik op mijn bakkes. Of had ik materiaalpech. Werd er gezegd: ja, daar heb je die loper weer.”

Haantjesgedrag

Maar Butter genoot intens van het haantjesgedrag. ,,Elkaar gek maken in die app. Lekker met je maten keihard trainen. De competitie opzoeken en zoveel plezier daarin hebben.” Al gauw fietste hij dertien uur per week. Op de andere dagen liep hij hard, op dinsdag en zondag met de groep. ,,Ik had van tevoren nooit gedacht dat ik zo fit zou zijn met deze andere benadering. Ik begon gekke plannen te krijgen. Misschien moest ik op de fiets aan een strandrace deelnemen.”

En toen kwam er in december een telefoontje. Stel dat het zou lukken een marathon coronaproof op poten te zetten. Zou hij dan alsnog over een start willen nadenken? Butter zei nee, maar sloot het ook niet helemaal uit. Op 11 januari zou hij definitief afscheid nemen bij de Egmond Halve Marathon. Dat ging door het coronavirus niet door, maar in een select gezelschap werd besloten een fikse trainingswedstrijd te lopen. Weer voelde Butter zich opvallend sterk. Hij besloot er een schepje bovenop te doen qua discipline en in februari hakte hij de knoop door en begon hij aan zijn marathonvoorbereiding.

Ambassadeur

Nu maakt hij zijn rentree bekend. De man die meervoudig Nederlands kampioen werd in verschillende disciplines, zesde in de New York Marathon, maar acht seconden tekort kwam voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, gaat het alsnog proberen. Op 11 april staat hij aan de start van de NN Mission Marathon Hamburg. Waarom? ,,De olympische droom is toch nog niet helemaal weg. En omdat ik een erg goed niveau haal door de nieuwe benadering, de combinatie van fietsen en lopen. En ik vind het mooi. Dus waarom niet?”

Quote Een aantal marathon­ses­sies heeft mij het gevoel gegeven dat het er in zit Michel Butter Een terugkeer in de topsport wil hij het niet noemen. Zijn gezin staat nu op één. Zijn twee ondernemingen en zijn nieuwe rol als ambassadeur van het NN Running Team vindt hij ook belangrijk. Hiervoor was Butter twintig jaar lang gewend te leven zonder concessies. ,,Maar ik ga niet meer in hoogtetenten, niet op trainingsstage, train zelden tweemaal per dag. Met dat soort dingen moet ik echt niet meer aankloppen bij Inge (zijn vrouw, red.). Dat is een gepasseerd station. Alles wat ik ervoor deed in het verleden zie ik niet meer zitten. Ik ben nu ondernemer, familieman en ik sport en train gewoon heel veel. Ik ben zelf ook verrast. Dat ik op deze manier door het lopen met fietsen te combineren nog zo’n hoog niveau heb, maar blijkbaar werkt dit nu goed. Ik ben minder stijf en voel weer meer power in mijn passen.”

Hij leeft meer onbevangen en vooral veel relaxter. Haakt aan bij een wandeling met het gezin. Guido Hartensveld, zijn vaste coach tijdens zijn carrière, ziet het plezier dat hij soms miste de laatste jaren. Butter: ,,Als het gaat zoals het nu gaat, is het gaaf. En als het zo blijft gaan, wil ik het nog wel een tijdje doen. Ook als het mij niet lukt om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dan komen er weer andere mooie evenementen. Al kan ik er dan in de zomer ook zomaar gewoon voor kiezen om drie weken op vakantie te gaan in Frankrijk en dan niks te doen.”

Al heeft hij de overtuiging dat zijn poging kans van slagen heeft. ,,Een aantal marathonsessies heeft mij het gevoel gegeven dat het er in zit. Dat is de motivatie geweest om te zeggen: ik ga het doen. Er is een kansje en ik ga proberen die te grijpen.”

Op de AlphaFly’s of Vaporfly’s van Nike zal hij in Hamburg de strijd aangaan. Omdat Abdi Nageeye, Bart van Nunen, Björn Koreman en Frank Futselaar al aan de limiet hebben voldaan is alleen onder de 2.11.30 lopen niet meer genoeg. Er mogen uiteindelijk drie Nederlandse mannen naar de Spelen. Daarom is ook het duel met Koreman, Futselaar, Mohamed Ali en Roy Hoornweg in Hamburg interessant. ,,Dat is heel gaaf en daarom kriebelt het ook. Ik sta er gewoon weer, dus zij hebben er een extra concurrent erbij.”

Alles mag, niets moet. Hij is niet bang voor het afbreukrisico. ,,Het is niet het einde van de wereld als het niet lukt.” Al gaat hij nu in de laatste fase tóch weer zijn agenda leegvegen, tóch soms een middagdutje doen. ,,Ik wil presteren en het komt mij niet aanwaaien. Er zal nu een hoop op mij afkomen, maar dat goed managen en topprestaties leveren, daar hou ik van en leef ik voor. Ik kijk er met nieuwsgierigheid naar uit, en tegelijkertijd is het een beetje spannend. Het is een mooie wending, ontstaan op de fiets.”