Dakar Rally gaat beginnen: dit zijn de Nederlandse deelnemers

De 44ste Dakar Rally staat op het punt van beginnen. Tot en met 14 januari gaan coureurs met elkaar de strijd aan in Saoedi-Arabië. Na een periode van neergang is het Nederlandse aandeel in de Dakar Rally weer groeiende. Met in totaal 67 deelnemers is Nederland na Frankrijk (196) en Spanje (81) het best vertegenwoordigd.