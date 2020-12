D-day voor Dulfer en co: ‘Als de druk het hoogst is, spelen we het best’

Door Lisette van der Geest



Af en toe zet Kelly Dulfer (26) haar hotelraam in Denemarken wagenwijd open en steekt haar hoofd naar buiten. Even frisse lucht. Even wat kou op haar hoofd. Je moet wat, als handbalster in gekke tijden, wanneer de paar stappen van hoteldeur naar teambus pas na toestemming en onder streng toezicht geschieden. Lopen doet ze op die momenten zo langzaam mogelijk. Soms haalt ze haar mondkapje een paar centimeter naar voren, even wat extra zuurstof proberen te vangen, tot een strenge beveiliger zelfs dat verbiedt.



Dat gebrek aan buiten zijn is vreselijk, zegt Dulfer telefonisch vanuit Kolding. Maar ja, als ze maar kan handballen. Dulfer is de Nederlandse handbalster in vorm dit EK. ,,En dit, zo’n eindtoernooi, is waar je het voor doet. Daar train je het hele jaar voor met Oranje. Het is even een break van de club, even weg van waar je de hele tijd mee bezig bent. Even Nederlandse meiden zien en Nederlands praten. Hiermee is het seizoen doormidden.’’