Curry op dreef voor Golden State Warriors

Nederlan­der De Blois strandt in kwartfina­les op WK snowboard­cross

11 februari Glenn de Blois is bij de WK snowboardcross in Zweden blijven steken in de kwartfinales. De 25-jarige Westlandse snowboarder lag in zijn heat lang op de tweede plaats, maar werd in het laatste stuk naar de finish voorbij gestoken door de Duitser Paul Berg. De eerste twee gingen door naar de halve finales.