Curlingploeg: Spelen zijn nu al haalbaar

De Nederlandse curlingmannen zijn nog wat overdonderd door de massale aandacht die ze kregen na hun goede prestaties op het Europees kampioenschap vorige week in Sankt-Gallen. Tijd om daarvan te genieten is er niet. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt gaat zondag naar Tsjechië met als doel zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de Olympische Spelen.

,,Geen twijfel, alles is mogelijk. Dit team heeft veel potentie'', zei Leibbrandt donderdag in ijshal Silverdome in Zoetermeer. ,,Kleine, technische dingen gaan straks het verschil maken.''

Nederland treft in het Tsjechische Pilsen achtereenvolgens Italië, Duitsland, Finland, China, Rusland, Denemarken en Tsjechië. De twee beste landen mogen in februari meedoen aan de Spelen in Pyeongchang in Zuid-Korea.

Jaap van Dorp, de captain van de ploeg: ,,Het is moeilijk om te zeggen hoeveel procent kans we hebben. We moeten de beste curlingweek tot nu toe neerzetten.''