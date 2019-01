Curlingploeg blijft meedoen om WK-ticket

Oranje, dat zijn eerste duel op de ijsvloer in Naseby had verloren van Engeland, is door de overwinning nog volop in de race om een startbewijs voor het WK eind maart in Canada.



Engeland, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland voeren de stand aan met twee zeges, gevolgd door Polen en Nederland met één winstpartij. De beste drie ploegen uit de groepsfase strijden komende woensdag om de twee WK-tickets.