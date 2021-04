Curlingmannen sluiten mager WK af met elfde nederlaag

Het was de elfde nederlaag voor skip Jaap van Dorp en zijn mannen in dertien wedstrijden. In het veld van veertien deelnemende landen eindigde de Nederlandse ploeg op de twaalfde plaats en miste daardoor een rechtstreeks ticket voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Daarvoor was een plek bij de eerste zes vereist. Later dit jaar is er nog een olympisch kwalificatietoernooi.