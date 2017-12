Curlers willen deze week geschiedenis schrijven en zich kwalificeren voor de Spelen

Van Dorp, de captain van de ploeg: ,,Het is moeilijk om te zeggen hoeveel procent kans we hebben. We moeten de beste curlingweek tot nu toe neerzetten.'' Dat wordt een lastige klus maar de bondscoach Shari Leibbrandt maakt zich geen zorgen. „Als wij doen wat we kunnen, zijn wij misschien wel het beste team van de wereld. Eigenlijk was de winst op Zweden helemaal geen stunt, het was gewoon terecht. We waren beter en die lijn moeten we vast zien te houden. Uiteraard kunnen we niet alles winnen, maar we zijn voor niemand bang. ”



Het programma:

05 december, 20.00 uur: Nederland-Italië

06 december, 12.00 uur: Nederland-Duitsland

06 december, 20.00 uur: Nederland-Finland

07 december, 14.00 uur: Nederland-China

08 december, 09.00 uur: Nederland-Rusland

08 december, 19.00 uur: Denemarken-Nederland

09 december, 13.30 uur: Nederland-Tsjechië

10 december: de finales