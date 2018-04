Crutchlow wint chaotische race in Argentinië

De ene coureur stapt handenwrijvend op zijn motor, de andere coureur begint al te bibberen bij de gedachte: racen in de regen is een vak apart. Dat bleek dit weekend wel in Argentinië. Van de training tot de race, onzekerheid over het weer was er van begin tot eind. En dus was er twijfel over de bandenkeuze, over natte plekken op de baan, over risico’s nemen en over het wisselen van de motor.



De Australische lefgozer Jack Miller - normaal gesproken een aardige middenmoter - bewees tijdens de kwalificatie het juiste antwoord te hebben op alle vragen. Zijn poleposition moet de kenners toch ook niet totaal hebben verrast. Zijn enige GP-race won hij twee jaar geleden namelijk in een drijfnat Assen. Ook toen stond het raceweekend in het teken van de twijfels over het weer.