Creatieve Brouwer mept midden in de nacht de maan: ‘Je moet wat, hè’

Nee, om medailles kan Brouwer de komende maanden niet gaan strijden. Maar in de categorie ‘meest creatieve sporter tijdens de coronacrisis’ doet de Rijswijker wél een gooi naar de titel. Van 's nachts een fotoshoot waarbij hij slaat naar de maan tot volleyballen tegen een radiator: Brouwer is van alle markten thuis. Afgelopen nacht reed hij met fotograaf Rutger Pauw en duopartner Robert Meeuwsen naar de Haagse kustlijn voor de fotoshoot in opdracht van sponsor Red Bull. ,,Dat was heel leuk om te doen.’’

,,Ik ben vrij competitief, dus ik ben steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen’’, vertelt Brouwer. ,,Toen ik een paar maanden geleden ben verhuisd, hadden we na de oplevering een radiator over. Die heeft heel lang in de schuur gestaan, tot ik dacht: ik ga daar gewoon de bal tegenaan meppen. Je moet wat, hè. De buren werden er al snel gek van, dus moet ik even een houten plank gaan regelen. Zo'n radiator maakt een hoop herrie, haha.’’

Ook klom hij op een balansbal om vervolgens te gaan pingpongen. ,,Ik bedenk steeds challenges voor mezelf. Op deze manier kan ik twee dingen combineren, dat vind ik uitdagend.’’ Wat zijn volgende doel is? ,,Ik wil nu met twee balletjes slaan, zodat het nog wat moeilijker wordt.’’

Quote Morgen wordt het materiaal voor in de tuin aangele­verd, ik ga de boel verbouwen. Alexander Brouwer

Zo vermaakt hij zich prima, maar er zal snel een einde aankomen. ,,Morgen wordt het het materiaal voor in de tuin aangeleverd, ik ga de boel verbouwen. Nu is het een zandvlakte, dus daar ben ik wel even zoet mee. Bestrating, een vlonder... Wat dat betreft is het wel fijn dat ik daar nu even tijd voor heb. Het is toch een soort van vakantie, je kan het er maar beter van nemen. Er is nu geen duidelijk doel wat betreft toernooien. Daarom kan ik nu af en toe een biertje nemen en hoef ik minder te letten op slapen.’’