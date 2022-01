Coronazorgen stapelen zich op bij Nederlandse handballers: einde EK voor keeper Ravensbergen

De Bruin niet naar Winterspe­len met tweemans­bob, Sleper vrijwel zeker van Peking

Ivo de Bruin gaat niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. De stuurman van de tweemansbob eindigde op in Sankt Moritz als zeventiende, ver verwijderd van de benodigde en vereiste achtste stek. Daarentegen lijkt monobobsleester Karlien Sleper wel verzekerd van een olympisch ticket na haar twaalfde plaats in Zwitserland.

15 januari