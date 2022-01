Corona slaat weer toe in handbalploeg: Schellekens en Sluijters testen positief

Motorsport­le­gen­de Rossi wordt autocou­reur en maakt opwachting in de 24 uur van Spa

Motorsportlegende Valentino Rossi voegt de daad bij het woord en zal dit seizoen zijn debuut maken als autocoureur. De 42-jarige Italiaan, die eind vorig jaar afscheid nam na 432 grands prix en negen wereldtitels in de motorsport, stapt voor het Belgische team WRT in een Audi en zal in 2022 deelnemen aan de GT World Challenge Europe. De 24 uur van Spa staat onder meer op zijn programma.

13 januari