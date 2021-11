Column Thijs Zonneveld | Sportclubs na vijven dichtgooien, ik snap er geen pepernoot van

Video Tiger Woods tien maanden na au­to-ongeluk weer op de golfbaan

Tiger Woods slaat tien maanden na zijn zware auto-ongeluk weer golfballen. De 45-jarige Amerikaan, die in februari ernstig gewond raakte, postte op social media een korte videoclip waarop te zien is dat hij weer actief is op de golfbaan.

21 november