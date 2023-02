Column Thijs Zonneveld | Sommige records zijn onbreekbaar, tot ze gebroken worden

Biljarter Dick Jaspers pakt 100.000 euro met winst World Grand Prix

Biljarter Dick Jaspers heeft in Zuid-Korea de World Grand Prix in het driebanden gewonnen. De Brabander verdiende daarmee de hoofdprijs van 100.000 euro. Hij prolongeerde zijn titel in het meest lucratieve toernooi van de mondiale biljartbond UMB. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Zuid-Koreaan Kim Haeng-jik met 3-0 in sets.

2 februari