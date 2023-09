Collin Veijer valt hard in Moto3: GP van Catalonië gaat aan Nederlander voorbij door blessure

Veijer voltooide de kwalificatie wel op het Circuit de Catalunya. Daarin kwam hij door de crash, een zogeheten ‘highsider’, niet verder dan de achttiende plek. ,,Jammer genoeg kwam ik met een flinke ‘highsider’ ten val waarbij ik mijn tweede, derde en vierde middenvoetsbeentje heb gebroken”, liet hij later weten. ,,We focussen ons nu op het herstel en gaan ons best doen om er tijdens de komende races weer bij te kunnen zijn.”

Veijer stond twee weken geleden in de Grote Prijs van Oostenrijk voor het eerst op poleposition. Een opmerkelijke prestatie, omdat de Nederlander bezig is aan zijn debuutjaar in de Moto3. Hij kon in de race zijn pole niet omzetten in de overwinning; Veijer eindigde op de Red Bull Ring als vierde. In de WK-stand staat hij twaalfde.