Clippers winnen van Utah Jazz en bereiken finale Western Conference

Pas in het laatste kwart namen de basketballers van LA Clippers voor 19.000 fans in het Staples Centre in Los Angeles de leiding over van Utah. Eerder hadden ze nog 25 punten achter gestaan. Terance Mann was met 39 punten de grote man aan de kant van de Clippers, waar Kawhi Leonard wegens een knieblessure ontbrak. Donovan Mitchell maakte evenveel punten voor Jazz.



In de finale van de Western Conference treft LA Clippers Phoenix Suns. De basketballers uit Phoenix hadden eerder al met 4-0 Denver Nuggets verslagen.