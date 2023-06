Chelsey Heijnen ondanks puinhoop in boksen gefocust op Spelen: ‘Het is wel mijn leven waar het over gaat’

‘Mooie TeamNL-terugreis’ vervangt ‘losers­vlucht’ tijdens Olympische Spelen in Parijs

Nederlandse sporters mogen na te zijn uitgekomen op de Spelen in Parijs nog even in het olympisch dorp blijven, maar niet tot het einde. Olympiërs die klaar zijn moeten twee nachten nadat hun laatste landgenoot in hun sport is uitgeschakeld weg uit het dorp, bevestigt een woordvoerster van NOC*NSF na berichtgeving van De Telegraaf. Zo wil de sportkoepel voor ‘iedereen dezelfde omstandigheden creëren’.