Celtics leiden feestavond Boston in

Super Bowl Tom Brady doet het wéér met New England Patriots

7:15 De New England Patriots hebben de Super Bowl gewonnen. De American football-ploeg van superster Tom Brady versloeg de Los Angeles Rams met 13-3, de laagste score ooit in een finale van de NFL. In totaal werden er drie ‘fieldgoals’ en één touchdown gemaakt. De lage score was vooral te wijten aan slordigheden van beide teams.