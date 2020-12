Celtics geven ruime voorsprong bijna weg tegen Bucks in NBA

De Griekse topschutter Giannis Antetokounmpo van de Bucks kreeg in de laatste seconde nog de kans om de stand gelijk te trekken en er een verlenging uit te slepen. Hij mikte zijn eerste van twee vrije worpen raak, maar de tweede ging mis. Eindstand: 122-121 voor voor Boston.



Tatum was sowieso goed op schot in de wedstrijd. Hij maakte in totaal 30 punten. Topscorer bij de Celtics was Jaylen Brown met 33 punten. Antetokounmpo, tweevoudig beste speler van de NBA, kwam tot 35 punten voor de Bucks.