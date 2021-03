Celeste Plak (25) na sabbatical weer beschikbaar voor Oranje: ‘Ik heb er weer zin in’

Tien jaar leven als topsportster bij Oranje en buitenlandse topclubs gingen de 261-voudig international niet de koude kleren zitten. ,,De druk als topsporter is enorm, ook bij het volleybal. Ik ben vanaf mijn veertiende al in die modus terecht gekomen”, legt ze uit.



Haar hele sportleven stond in het teken van presteren, niet opgeven en doelen stellen. ,,Genieten deed ik niet. Had ik iets gewonnen, zat ik dezelfde avond alweer in het vliegtuig op weg naar een nieuwe wedstrijd. Ik moest bekijken wat ik naast het volleybal nog belangrijk vond om te doen met mijn leven. Op zoek naar welke rol ik in de maatschappij kan innemen, maar ook op zoek naar mezelf”, zegt ze, nadat ze afgelopen jaar onder meer jongeren uit achterstandswijken aan het sporten probeerde te krijgen namens de Cruyff Foundation (UYFF).