Casey op koers voor miljoenenbonus

De veertigjarige Casey, in 2014 winnaar van het KLM Open, noteerde in de derde ronde op de golfbaan van East Lake een score van 65 slagen (vijf onder par) en nam in de tussenstand twee slagen afstand van de Amerikanen Kevin Kisner en Xander Schauffele, die de tweede plaats delen.



Casey staat met ingaan van de laatste ronde op 198 slagen, 12 onder par. Zijn grootste concurrent voor de miljoenenbonus is de Amerikaan Justin Thomas, die in Atlanta gedeeld vierde staat op -7.