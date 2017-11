CAS buigt zich over dopingzaak Carter

Van Peer verlaat Grand Slam of Darts na masterclass Suljovic

21:01 Het jongensboek van darter Berry van Peer is woensdagavond voor onbepaalde tijd dichtgeslagen. In de tweede ronde van het Grand Slam of Darts verloor Van Peer kansloos. Mensur Suljovic bleek een flinke maat te groot te zijn en maakte genadeloos gehakt van de Sprundelaar: 10-2.