Captain rugbyers Argentinië geschorst wegens racistische tweets

Badloe moet zich tevreden­stel­len met EK-brons na matig begin van toernooi

28 november Met een fraaie overwinning in de afsluitende medalrace heeft windsurfer Kiran Badloe brons overgehouden aan de EK in de olympische RS:X-klasse in Portugal. Voor de onttroonde titelhouder was het zijn derde zege op rij voor de kust van Vilamoura.