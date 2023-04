Canadees wonderkind zwemt voor tweede keer in een week wereldrecord uit de boeken

De wereldbe­roem­de Dick Fosbury woonde een tijdlang in een Brabantse commune: ‘Met basketbal­lers en meisjes die er naakt rondliepen’

Met de dood van Dick Fosbury is een sporticoon gaan hemelen. De Amerikaan heeft met de naar hem vernoemde fosburyflop het hoogspringen voor altijd veranderd. ,,Weinigen weten dat hij een tijdje in Brabant heeft gewoond”, zegt Mart Smeets. Het verhaal van een gedoofde ster die terecht kwam in een Heusdense commune.