Caldas laat De Voogd thuis voor Hockey World League

Door Natasja Weber



De Voogd werd gisteren door Caldas gebeld. ,,We hebben een goed gesprek gehad", zei De Voogd vanochtend. ,,Eigenlijk was het een beetje dubbel. Max vindt dat ik bezig ben aan een goed seizoen en hij heeft veel vertrouwen in mij, maar hij wil tijdens de HWL andere jongens een kans geven. Het is dus niet zo dat hij me op dit moment niet goed genoeg vindt voor Oranje", aldus De Voogd die afgelopen zomer met het Nederlands team Europees kampioen werd in Amstelveen.