Caitlyn Jenner wordt eigenaar van raceteam voor vrouwen: ‘Ik doe mee om te winnen’

Jenner, die in 1976 goud won op de tienkamp op de Olympische Spelen in Montreal, heeft al ervaring in de autosport. Zij deed in de jaren 80 mee aan de IMSA Camel GT Championship, en verscheen daarin in totaal 57 keer aan de start. In een verklaring zegt Jenner liefhebber te zijn van autosport en vrouwen in de sport te steunen. Juist die twee zaken maakt deelname voor haar aan de W Series interessant.

De eerste race in de W Series staat komend seizoen op 8 mei op het programma, op het Miami International Autodrome. ,,Ik zal in mei glimmen van trots als mijn Jenner Racing team tijdens de eerste race van het seizoen in Miami zal strijden voor de winst in de W series. Zoals altijd het geval is, doe ik mee om te winnen”, aldus Jenner.

Het eerste seizoen van de W Series werd in 2019 verreden. In de W Series is ook de Nederlandse Beitske Visser actief.

Bekijk hier de laatste sportvideo’s: