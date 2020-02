Butter en Choukoud willen zich in Rotterdam plaatsen voor de Spelen

Door Pim Bijl



Omdat Nederlands recordhouder Abdi Nageeye al een ticket op zak heeft, blijven er nog twee plaatsen over. Butter en Choukoud hebben er hun zinnen op gezet, beiden namen nog nooit deel aan de Olympische Spelen. De 34-jarige Butter kwam voor de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 slechts acht tellen tekort. Hij heeft een persoonlijk record van 2.09.58, al is het alweer een poos geleden dat hij dat niveau haalde. Net als Butter heeft Choukoud met 2.10.52 een persoonlijk record ‘onder de limiet’, maar ook zijn beste tijd staat al lang, sinds 2014 om precies te zijn.

Ook de Nederlandse talenten Bart van Nunen (24, persoonlijk record 2.13.09), Frank Futselaar (28, persoonlijk record van 2.14.06) en Mohamed Ali (30, debutant) verschijnen aan de start van de 40ste editie van de NN Marathon Rotterdam. Van Nunen en Futselaar werden al eens nationaal kampioen op de 10.000 meter, Ali presteerde dat op de 5000 meter. Met de vijf Nederlandse mannen ligt een interessante strijd in het verschiet. Het internationale deelnemersveld voor de jubileumeditie wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Bij de vrouwen komen Bo Ummels en Kim Dillen naar de Maasstad. Ummels (26, persoonlijk record 2.32.24) werd in oktober Nederlands kampioene in de Marathon Amsterdam. Kim Dillen (37, persoonlijk record 2.33.24) maakte vorig najaar haar rentree in Eindhoven, nadat ze een jaar eerder beviel van een dochter. Voor de vrouwen ligt de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio op een tijd van 2.28.

Volledig scherm Bo Ummels werd in Amsterdam Nederlands kampioen op de marathon. © ANP

Door de hitte in de Japanse hoofdstad zijn de marathons van de Olympische Spelen verplaatst naar het 800 kilometer noordelijker gelegen Sapporo. De marathons staan op 8 augustus (vrouwen) en 9 augustus (mannen) op het programma en beginnen ’s morgens om 7 uur plaatselijke tijd.

Goed voorbereid met De Pacer