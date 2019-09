Burnet simpel door voorronde 100 meter

De Nederlandse sprinter mag later op de avond in de series uitkomen. Hij won zijn race in het gekoelde Khalifa Stadion van Doha in een tijd van 10,23 seconden. De 26-jarige sprinter van Curaçao liep deze zomer met 10,12 twee honderdsten boven de limiet voor deelname aan de WK. Hij plaatste zich wel voor Doha op de 200 meter (20,35) én met de estafetteploeg op de 4x100 meter. Burnet was gangmaker in het kwartet dat eerder dit jaar het Nederlands record op 37,99 zette, de vierde tijd van dit jaar in de wereld.

Hoewel niet officieel geplaatst, gaf de organisatie van de WK hem toestemming te starten op de 100 meter. Voorwaarde was wel deelname aan de voorronde. Daarin was de tegenstand niet bijzonder sterk. Hakeem Huggins uit Saint Kitts en Nevis eindigde als tweede op gepaste afstand in 10,49. “Ik liep heel ontspannen, ging zeker niet voluit’', zei hij na de race. “De airco was wel even wennen. De temperatuur was prima; 28 graden is het ook op Curaçao. Maar het was toch niet prettig, het leek of de warmte bleef hangen’', aldus de atleet, die in Doha de enige mannelijke sprinter is die individueel in actie komt.