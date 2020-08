Bucks en Lakers door in play-offs na tumultueuze dagen

dik persoonlijk record Visser troeft ‘echte’ sprinters af op weg naar nationale titel

29 augustus Hordeloopster Nadine Visser heeft bij de NK atletiek in Utrecht verrast met de titel op de 100 meter. Ze won de afstand, het koningsnummer van de atletiek, in een dik persoonlijk record van 11,25. Het zilver ging naar Marije van Hunenstijn, die in de finale als tweede finishte in 11,32. Brons was er voor Naomi Sedney in 11,33.