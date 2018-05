Brouwer/Meeuwsen naar halve finales Huntington

Brouwer en Meeuwsen leiden in de WorldTourstand. Het Nederlandse koppel staat voor de negentiende keer in de halve finales in 72 deelnames aan een WorldTourtoernooi. Ze bereikten de laatste vier door de Amerikanen Theodore Brunner en John Hyden te verslaan.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink spelen vandaag de finale van het World Tourtoernooi in het Turkse Mersin. Het Nederlandse koppel was in de halve finales in twee sets te sterk voor de Braziliaansen Josemari Alves en Liliane Maestrini, kortweg Josi/Lili. De setstanden waren 21-16 23-21.



In de finale treffen Keizer en Meppelink een Oostenrijks koppel: Katharina Schützenhöfer en Lena Plesiutschnig.



Keizer en Meppelink wonnen nog nooit samen een evenement uit de World Tour. De 33-jarige Keizer keerde deze winter officieel terug in het zand nadat ze in 2013 haar loopbaan had beëindigd. De laatste jaren speelde ze nog wel incidenteel toernooien.