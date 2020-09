Brouwer en Meeuwsen maken na maanden internationale rentree: 'Bubbel is ons niet vreemd’

Het was een race tegen de klok voor het topduo. Meeuwsen liep daags voor het NK Beachvolleybal in Scheveningen een scheurtje in zijn rib op, terwijl zijn kompaan Brouwer aan het toernooi in de kustplaats een schouderblessure overhield. Net op tijd keerden ze hersteld terug op het zand, voor het weerzien met de internationale top tijdens het Utrechtse King of the Court.